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Куда летят "Шахеды"?
Где сейчас тревога: смотрите на карте
БПЛА, следующий курсом на Павлоград с юга. БПЛА над Запорожьем с юга. БПЛА в Одесской области с моря. БПЛА над Харьковом с севера. БПЛА над Сумами с севера. Спасатели ликвидировали последствия всех инцидентов, что произошли из-за российских обстрелов! Реактивный БПЛА на севере Сумской области, курс на запад. УАБы в юго-восточный район Днепропетровской области. УАБы в Донецкую область. Реактивный БПЛА в направлении Хмельницкого с юга. БПЛА на севере Запорожья, направляется в Днепропетровскую область. БПЛА на востоке Харьковской области, курс на юг. В населенный пункт Бар, а дальше в Хмельницкую область. Реактивный БПЛА в Носовке с севера в Черниговской области. БПЛА на Харьков с севера. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Жмеринки в Винницкой области. БПЛА над Запорожьем с юга. На востоке Винницкой области, в направлении Ладыжина. Реактивный БПЛА на севере Сумской области, курс на Кролевец. БПЛА над Сумами с севера.
В течение дня Россия более 70 раз проводила атаки по 4 районам Днепропетровской области и городу Днепр
БПЛА, следующий курсом на Павлоград с юга.
БПЛА над Запорожьем с юга.
БПЛА в Одесской области с моря.
БПЛА над Харьковом с севера.
БПЛА над Сумами с севера.
Спасатели ликвидировали последствия всех инцидентов, что произошли из-за российских обстрелов!
Реактивный БПЛА на севере Сумской области, курс на запад.
УАБы в юго-восточный район Днепропетровской области.
УАБы в Донецкую область.
Реактивный БПЛА в направлении Хмельницкого с юга.
БПЛА на севере Запорожья, направляется в Днепропетровскую область.
БПЛА на востоке Харьковской области, курс на юг.
В населенный пункт Бар, а дальше в Хмельницкую область.
Реактивный БПЛА в Носовке с севера в Черниговской области.
БПЛА на Харьков с севера.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Жмеринки в Винницкой области.
БПЛА над Запорожьем с юга.
На востоке Винницкой области, в направлении Ладыжина.
Реактивный БПЛА на севере Сумской области, курс на Кролевец.
БПЛА над Сумами с севера.