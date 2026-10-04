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Де летять "Шахеди"?

Де зараз тривога: дивіться на карті



22:37, 4 жовтня

БпЛА курсом на Павлоград з півдня.

22:26, 4 жовтня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

22:24, 4 жовтня

БпЛА на Одещину з моря.

22:23, 4 жовтня

БпЛА на Харків з півночі.

22:21, 4 жовтня

БпЛА на Суми з півночі.

21:59, 4 жовтня

Протягом дня Росія понад 70 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини та місто Дніпро

  • У Нікополі внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще троє постраждали. Загалом у районі пошкоджені багатоповерховий та приватний будинки, адміністративна будівля, АЗС, підприємство, магазини та автомобіль.
  • У Павлограді внаслідок удару БпЛА постраждав чоловік. Пошкоджений приватний будинок.
  • У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у приміщенні компанії зв’язку. У Синельниківському районі від ударів пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок та автобус.

Рятувальники ліквідували наслідки усіх подій, що виникли через російські обстріли!

21:50, 4 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Сумщини, курс на захід.

21:49, 4 жовтня

КАБи у південно-східний район Дніпропетровщини.

21:42, 4 жовтня

КАБи на Донеччину.

21:39, 4 жовтня

Реактивний БпЛА в напрямку Хмельницького з півдня.

21:34, 4 жовтня

БпЛА на півночі Запоріжжя, курс на Дніпропетровщину.

21:32, 4 жовтня

БпЛА на сході Харківщини, курс на південь.

21:30, 4 жовтня

На н.п. Бар, а далі на Хмельниччину.

21:28, 4 жовтня

Реактивний БпЛА на Носівку з півночі на Чернігівщині.

21:25, 4 жовтня

БпЛА на Харків з півночі.

21:20, 4 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Жмеринку на Вінниччині.

21:13, 4 жовтня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

21:10, 4 жовтня

На сході Вінниччини, курс на Ладижин.

21:04, 4 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Сумщини, курс на Кролевець.

21:03, 4 жовтня

БпЛА на Суми з півночі.