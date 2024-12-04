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06:12, 4 декабря

Ночью россияне атаковали Украину дронами. Тревога распространилась по ряду областей. В частности, под ударом находились западные регионы.

06:11, 4 декабря

Федоров объяснил, почему не все украинские БпЛА поражают цели в России

Украина за одну ночь может запускать больше беспилотников по стране-агрессору, чем Россия "Шахедов" по Украине, но российская армия быстро реагирует и нацеливается на места запуска дронов. Об этом рассказал Михаил Федоров.

06:10, 4 декабря

За минувшие сутки российская армия имела частичный успех вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области, в частности в Курахово. Продвижение врага отмечено на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях.

06:08, 4 декабря

Поздно вечером 3 декабря Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады.