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06:12, 4 грудня

Уночі росіяни атакували Україну дронами. Тривога поширилася низкою областей. Зокрема, під ударом перебували західні регіони.

06:11, 4 грудня

Федоров пояснив, чому не всі українські БпЛА вражають цілі у Росії

Україна за одну ніч може запускати більше безпілотників по країні-агресорці, ніж Росія "Шахедів" по Україні, але російська армія швидко реагує та націлюється на місця запуску дронів. Про це розповів Михайло Федоров.

06:10, 4 грудня

За минулу добу російська армія мала частковий успіх поблизу 5 населених пунктів на Донеччині, зокрема в Кураховому. Просування ворога відзначено на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

06:08, 4 грудня

Пізно увечері 3 грудня Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.