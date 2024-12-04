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Уночі росіяни атакували Україну дронами. Тривога поширилася низкою областей. Зокрема, під ударом перебували західні регіони.
Федоров пояснив, чому не всі українські БпЛА вражають цілі у Росії
Україна за одну ніч може запускати більше безпілотників по країні-агресорці, ніж Росія "Шахедів" по Україні, але російська армія швидко реагує та націлюється на місця запуску дронів. Про це розповів Михайло Федоров.
За минулу добу російська армія мала частковий успіх поблизу 5 населених пунктів на Донеччині, зокрема в Кураховому. Просування ворога відзначено на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.
Пізно увечері 3 грудня Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.