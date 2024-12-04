Якщо росіяни втрачають десятки солдатів за кілька днів на одному відтинку, то втрати з українського боку в рази менші. Більше в етері 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш.

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Скільки окупантів можна знищити БпЛА

Лише за крайні 3 дні бійцями безпілотних авіаційних сил бригади "Рубіж" на одній лінії було знищено 44 російських окупанти – вбитими або пораненими.

Це надзвичайно велика кількість особового складу, яка штурмує. А штурмувала у 3 рази більше, просто групи відходили,

– наголосив Андрій Отченаш.

Водночас втрати з нашого боку навіть не 1:10, а значно менше – є декілька легких поранених.

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Наші офіцери, командири батальйонів та рот реально стараються за кожного бійця. Буквально просто трясуться, щоб кожний боєць був підготовлений, вмотивований, виконував своє завдання та водночас заходив і виходив з позицій з максимальною обережністю та мінімальними втратами,

– додав він.

Оскільки такі логістичні маневри та маневри піхоти є найбільш небезпечною дією під час заходження на лінію бойового зіткнення.

До слова, станом на 3 грудня українські захисники ліквідували 1 780 російських загарбників. Від початку вторгнення Росія втратила орієнтовно 745 700 солдатів.