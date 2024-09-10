Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг также пытался атаковать ракетой Х-31П.

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Атаки по Югу

Братчук отметил, что эта противорадиолокационная ракета усилиями ПВО потеряла боевую способность, до цели не долетела и утонула. В ночь с 9 на 10 сентября была боевая работа по Шахедам в Одесской области, сбивали их и на Николаевщине.

Несколько Шахедов было уничтожено на Николаевщине. Одесская область на этот раз больше использовалась врагом как транзитный маршрут, особенно на севере. Это бывает довольно часто. Сейчас ситуация контролируется,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Цели для атак

По его словам, в ночь с 7 на 8 сентября были атаки дронами по югу Одесской области. Это Вилково, попытки ударить по Дунайским портам, логистических путях.

"Агропромышленные комплексы, логистика, порты, энергетическая инфраструктура – это основные цели для врага, которые сейчас существуют, и на Юге тем более", – отметил Братчук.