Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог також намагався атакувати ракетою Х-31П.

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Атаки по Півдню

Братчук зазначив, що ця протирадіолокаційна ракета зусиллями ППО втратила бойову спроможність, до цілі не долетіла та потонула. У ніч з 9 на 10 вересня була бойова робота по "Шахедах" на Одещині, збивали їх і на Миколаївщині.

Декілька "Шахедів" було знищено на Миколаївщині. Одещина цього разу більше використовувалась ворогом як транзитний маршрут, особливо на півночі. Це буває досить часто. Наразі ситуація контрольована,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Цілі для атак

За його словами, у ніч з 7 на 8 вересня були атаки дронами по півдню Одеської області. Це Вилкове, намагання вдарити по Дунайських портах, логістичних шляхах.

"Агропромислові комплекси, логістика, порти, енергетична інфраструктура – це основні цілі для ворога, які нині існують, і на Півдні тим більше", – наголосив Братчук.