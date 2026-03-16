24 Канал Новости Украины "Шахеды" уже атакуют Украину, в части областей – тревога: где сейчас угроза
16 марта, 23:59
Маргарита Волошина

Россия начала очередную атаку ударными беспилотниками в ночь на вторник, 17 марта. Из-за угрозы вражеского удара в части областей объявили воздушную тревогу.

Куда движутся БпЛА?

23:30, 16 марта

БпЛА в направлении Павлограда с востока.

23:11, 16 марта

Угроза ударных вражеских БпЛА на Черниговщине и Запорожье.

22:46, 16 марта

Угроза ударных вражеских БпЛА на Киевщине.

21:14, 16 марта

Угроза ударных вражеских БпЛА на Сумщине и Харьковщине.

20:15, 16 марта

БпЛА на Харьков с юга.

19:08, 16 марта

18:53, 16 марта

  • Группа БпЛА с Сумщины на Полтавщину (Миргородский район).
  • БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.
  • Группа БпЛА в акватории Черного моря курсом на Черноморское.
18:34, 16 марта

БпЛА курсом на Черноморское.

18:23, 16 марта

Несколько групп БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.