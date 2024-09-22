О главных событиях дня, потери врага, ситуацию на поле боя по состоянию на сегодня, 22 сентября, – читайте в материале 24 Канала.

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06:23, 22 сентября Поздно вечером 21 сентября оккупанты обстреляли Харьков авиабомбами, попав возле подъезда жилого многоэтажного дома. В результате обстрела пострадали более 20 человек, в том числе трое детей, и были эвакуированы более 80 жителей из многоэтажки. Впоследствии появились кадры с места атаки.

06:20, 22 сентября Около 02:00 сообщили о звуках взрывов в Хмельницкой области. А потом еще раз – ближе к 3 утра. Взрывы раздавались из района Староконстантинова и из самого областного центра. Мониторинговые каналы и Воздушные силы фиксировали движение "Шахедов".