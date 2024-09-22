Про головні події дня, втрати ворога, ситуацію на полі бою станом на сьогодні, 22 вересня, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:23, 22 вересня

Пізно увечері 21 вересня окупанти обстріляли Харків авіабомбами, влучивши біля під'їзду житлового багатоповерхового будинку.

Внаслідок обстрілу постраждали понад 20 людей, зокрема троє дітей, та було евакуйовано понад 80 мешканців з багатоповерхівки.

Згодом з'явились кадри з місця атаки.

06:20, 22 вересня

Близько 02:00 повідомили про звуки вибухів на Хмельниччині. А потім ще раз – ближче до 3 ранку.

Вибухи лунали з району Старокостянтинова та з самого обласного центру. Моніторингові канали та Повітряні сили фіксували рух "Шахедів".

06:10, 22 вересня

Звечора росіяни знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".

О 01:36 Київська ОВА повідомила, що в області працює ППО.