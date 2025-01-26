Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Отмечается, что на местах взрывов работают соответствующие службы.

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Этой ночью "Шахеды" атаковали Сумы

Ночью российские оккупанты цинично атаковали Украину ударными беспилотниками. В Сумах в результате двух взрывов было повреждено здание одного из учебных заведений, многоквартирный дом и административные здания.

К счастью, по данным Сумской ОВА, в результате атаки пострадавших нет.

На видео момента атаки можно услышать жуткий гул вражеского "Шахеда", который кружил над городом, а в следующий момент уже прогремел громкий взрыв.

Момент атаки в Сумах попал на камеры наблюдения: смотрите видео

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, с вечера 25 января российские войска атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Вражеские дроны сбивали в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.