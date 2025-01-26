Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що на місцях вибухів працюють відповідні служби.

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Цієї ночі "Шахеди" атакували Суми

Вночі російські окупанти цинічно атакували Україну ударними безпілотниками. У Сумах внаслідок двох вибухів була пошкоджена будівля одного з закладів освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

На щастя, за даними Сумської ОВА, у результаті атаки постраждалих немає.

На відео моменту атаки можна почути моторошний гул ворожого "Шахеда", який кружляв над містом, а наступної миті вже прогримів гучний вибух.

Момент атаки в Сумах потрапив на камери спостереження: дивіться відео

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, з вечора 25 січня російські війська атакували Україну 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі дрони збивали в Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.