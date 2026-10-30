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Враг вновь наносит удары "Шахедами" по Украине: в каких регионах существует угроза атаки

Дария Черныш
Российская атака на Украину

Российская атака на Украину / GettyImages

Российские войска продолжают запускать по Украине ударные беспилотники и другие воздушные цели. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О направлении движения целей и угрозе для населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

 
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Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

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Харьков: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с севера

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Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожью.

Днепр: реактивные БПЛА в направлении города с востока

Группа реактивных БПЛА с севера Киевской области направляется в Житомирскую область по западному курсу.

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Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.

Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевской области.

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