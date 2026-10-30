Враг вновь наносит удары "Шахедами" по Украине: в каких регионах существует угроза атаки

Российская атака на Украину / GettyImages
Российские войска продолжают запускать по Украине ударные беспилотники и другие воздушные цели. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена воздушная тревога.
О направлении движения целей и угрозе для населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Где сейчас опасность?
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
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Харьков: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с севера
Реактивный БПЛА из Житомирской области, направляющийся в Ровенскую область (Сарны/Дубровица)
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожью.
Днепр: реактивные БПЛА в направлении города с востока
Группа реактивных БПЛА с севера Киевской области направляется в Житомирскую область по западному курсу.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.
Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевской области.
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