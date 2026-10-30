Враг вновь наносит удары "Шахедами" по Украине: в каких регионах существует угроза атаки

Российская атака на Украину / GettyImages

Российские войска продолжают запускать по Украине ударные беспилотники и другие воздушные цели. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О направлении движения целей и угрозе для населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал. Adv Где сейчас опасность? Воздушная тревога в Украине: смотрите карту Дополняем новость... 20:30, 30 октября / Харьков: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с севера 20:29, 30 октября / Реактивный БПЛА из Житомирской области, направляющийся в Ровенскую область (Сарны/Дубровица) 20:21, 30 октября / Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожью. 20:11, 30 октября / Днепр: реактивные БПЛА в направлении города с востока 20:06, 30 октября / Группа реактивных БПЛА с севера Киевской области направляется в Житомирскую область по западному курсу. Реклама 19:53, 30 октября / Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область. 19:52, 30 октября / Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевской области.

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