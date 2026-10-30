Ворог знову б'є "Шахедами" по Україні: в яких регіонах є загроза атаки

Російська атака по Україні / GettyImages

Російські війська продовжують запускати по Україні ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу обстрілу у низці областей оголошена повітряна тривога.

Про напрямок руху цілей та загрозу для населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал. Adv Де зараз небезпека? Повітряна тривога в Україні: дивіться карту Доповнюємо новину... 20:30, 30 жовтня / Харків: реактивний БпЛА у напрямку міста з півночі 20:29, 30 жовтня / Реактивний БпЛА з Житомирщини курсом на Рівненщину (Сарни/Дубровиця) 20:21, 30 жовтня / Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя. 20:11, 30 жовтня / Дніпро: реактивні БпЛА у напрямку міста зі сходу. 20:06, 30 жовтня / Група реактивних БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину західним курсом. Реклама 19:53, 30 жовтня / Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. 19:52, 30 жовтня / Реактивні БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.

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