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Ворог знову б'є "Шахедами" по Україні: в яких регіонах є загроза атаки

Дарія Черниш
Російська атака по Україні

Російська атака по Україні / GettyImages

Російські війська продовжують запускати по Україні ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу обстрілу у низці областей оголошена повітряна тривога.

Про напрямок руху цілей та загрозу для населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

 
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Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

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Харків: реактивний БпЛА у напрямку міста з півночі

Реактивний БпЛА з Житомирщини курсом на Рівненщину (Сарни/Дубровиця)

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.

Дніпро: реактивні БпЛА у напрямку міста зі сходу.

Група реактивних БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину західним курсом.

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Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Реактивні БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.

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