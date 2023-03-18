В эфире новостного телемарафона Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что во время этой атаки работали 3 воздушных командования: западные, центральные и восточные. Об этом пишет 24 Канал.
К теме Следует ли ожидать массированной ракетной атаки в ближайшее время: что говорят в ВСУ
Ситуация была непростая
Враг запустил дроны-камикадзе по Украине около 9 вечера. К сожалению, защитникам удалось сбить не все цели. Юрий Игнат уточнил, что ситуация была непростая – "Шахиды" ночью тяжело сбивать силами мобильных огневых групп, потому что нет визуальной привязки.
В то время огневые средства, которые имеют радиолокационные средства для выявления целей, в частности истребительная авиация, эффективнее работают по "Шахидам" в темное время суток.
Россияне выпустили дроны по 2 направлениям: откуда именно
По словам Игната, чаще всего россияне запускают "Шахиды" с восточного побережья Азовского моря. Оттуда "Шахиды" через море заходят на оккупированные территории и идут дальше по своему направлению.
Однако 17 марта россияне выпустили дроны-камикадзе по двум направлениям одновременно. Кроме Азовского моря дроны были выпущены из Брянской области, чтобы атаковать именно Киевскую область западные регионы Украины.
Редко, но пускают уже и по двум направлениям,
– уточнил Юрий Игнат.
Что известно о ночной атаке дронами
- Около 21:00 россияне выпустили по Украине 16 "Шахидов", 11 из которых удалось сбить. Силы ПВО работали до 01:30, после чего в областях объявили об отбое тревоги.
- К сожалению, в некоторых областях есть попадания. В частности, 3 беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе во Львовской области. Помещения повреждены, однако самое важное – пострадавших нет.
- Еще два дрона попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. Там сильные разрушения. Из-за попадания на предприятии вспыхнул сильный пожар. Повреждены 6 дачных домов рядом. Еще 4 – разрушены до основания. К счастью, люди не пострадали.
- В свою очередь, остальные дроны силам ПВО удалось сбить.