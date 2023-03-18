В ефірі новинного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що під час цієї атаки працювали 3 повітряних командування: західні, центральні та східні. Про це пише 24 Канал.

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Ситуація була непроста

Ворог запустив дрони-камікадзе по Україні близько 9 вечора. На жаль, захисникам вдалося збити не всі цілі. Юрій Ігнат уточнив, що ситуація була непроста – "Шахіди" вночі важко збивати силами мобільних вогневих груп, тому що немає візуальної прив'язки.

Натомість ті вогневі засоби, які мають радіолокаційні засоби для виявлення цілей, зокрема винищувальна авіація, ефективніше працюють по "Шахідах" в темний час доби.

Росіяни випустили дрони з 2 напрямків: звідки саме

За словами Ігната, найчастіше всього росіяни запускають "Шахіди" зі східного узбережжя Азовського моря. Звідти "Шахіди" через море заходять на окуповані території та йдуть далі по свому напрямку.

Проте 17 березня росіяни випустили дрони-камікадзе з двох напрямків одночасно. Окрім Азовського моря, дрони були випущені з Брянської області, щоб атакувати саме Київщину та західні регіони України.

Рідко, але пускають уже й з двох напрямків,

– уточнив Юрій Ігнат.

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