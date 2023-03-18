Оперативной информацией поделился начальник КМВА Сергей Попко. Он рассказал, что известно о ночной атаке дронами-камикадзе столицы.

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Сколько дронов сбили

Враг в очередной раз запустил в направлении Киева боражирующие боеприпасы "Шахид". Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены,
– подчеркнул он.

Попко поблагодарил украинских военных за отлично проделанную работу. По состоянию на 01:25 обошлось без жертв и разрушений. В то же время следует понимать, что ситуация уточняется. И ее озвучат, когда будут какие-нибудь обновления.

Что известно об атаке на Киев и область

Работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия вражеских ударов. Верим в наши Силы Обороны,
– отмечали в сообщении.

Отметим, что атаку дронами во время воздушной тревоги подтвердили в Киевской областной военной администрации.

"Киевская область! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и родных!", – отмечается в сообщении.

Взрывы звучали и во Львовской области

  • В 23:34 мониторинговые каналы извещали о пролете дрона в направлении Львовщины. Правда, он не достиг границ региона.
  • Около 23:50 корреспонденты 24 Канала отметили, что слышали взрывы в области. Тогда точно было непонятно, это работа ПВО или прилет. Местные власти на тот момент ничего не комментировали.
  • 00:16 в Monitor отметили, что акустически иранский дрон-камикадзе "Шахид" зафиксировали к северу от Львова. Беспилотник летал где-нибудь в области.
  • 00:25 Monitor отметил, что во Львовской области работала ПВО.
  • 00:29 поступила дополнительная информация. Она свидетельствовала о том, что враждебная цель находится на границе Ровенской и Волынской областей. А уже в 00:44 Monitor подчеркнули, что она двигается в направлении Львова.
  • Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в 00:29 отметил, что угроза сохраняется. Он попросил жителей не покидать укрытий.
  • 01:39 раздался отбой.