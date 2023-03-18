Оперативной информацией поделился начальник КМВА Сергей Попко. Он рассказал, что известно о ночной атаке дронами-камикадзе столицы.

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Сколько дронов сбили

Враг в очередной раз запустил в направлении Киева боражирующие боеприпасы "Шахид". Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены,

– подчеркнул он.

Попко поблагодарил украинских военных за отлично проделанную работу. По состоянию на 01:25 обошлось без жертв и разрушений. В то же время следует понимать, что ситуация уточняется. И ее озвучат, когда будут какие-нибудь обновления.

Что известно об атаке на Киев и область

21:17. В Киеве раздалась воздушная тревога. Сирены сообщали о возможной угрозе с неба в течение нескольких часов.

21:41 В Киевской ОВА сообщили о том, что в регионе работает ПВО.

Работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия вражеских ударов. Верим в наши Силы Обороны,

– отмечали в сообщении.

22:51. Журналисты сообщили о том, что в Киевской области снова прогремели взрывы.

01:09. Наконец-то подали отбой воздушной тревоги. Жители столицы почти четыре часа сидели в ожидании возможного удара.

Отметим, что атаку дронами во время воздушной тревоги подтвердили в Киевской областной военной администрации.

"Киевская область! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и родных!", – отмечается в сообщении.

Взрывы звучали и во Львовской области