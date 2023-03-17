Примечательно, что сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина. Оккупанты решили ответить украинцам за очередную неудачу.
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В ряде областей раздаются сирены
После 21:00 в ряде областей из-за угрозы очередной вражеской атаки начали раздаваться сирены. Воздушную тревогу объявили в:
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Александрийском районе Кировоградской области.
Кроме этого, воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 347 дней;
- временно оккупированном Россией Крыма – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 96 дней.
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