Примечательно, что сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина. Оккупанты решили ответить украинцам за очередную неудачу.

Актуально Что будет с Путиным после ордера на арест: детали от Офиса генпрокурора

В ряде областей раздаются сирены

После 21:00 в ряде областей из-за угрозы очередной вражеской атаки начали раздаваться сирены. Воздушную тревогу объявили в:

Киевской области;

Черниговской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Александрийском районе Кировоградской области.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 347 дней;

временно оккупированном Россией Крыма – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 96 дней.

Обратите внимание! Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Обязательно спускайтесь в укрытие или пользуйтесь правилом "двух стен". Ведь в результате российских обстрелов с начала войны пострадали или погибли много мирных украинцев – захватчики часто атакуют именно жилые районы ради террора гражданского населения.

Россияне запустили дроны-камикадзе