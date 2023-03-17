Примечательно, что сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина. Оккупанты решили ответить украинцам за очередную неудачу.

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В ряде областей раздаются сирены

После 21:00 в ряде областей из-за угрозы очередной вражеской атаки начали раздаваться сирены. Воздушную тревогу объявили в:

  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Александрийском районе Кировоградской области.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в:

  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 347 дней;
  • временно оккупированном Россией Крыма – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 96 дней.

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