Иногда удается сбить 100% ракет, а иногда, например, две из четырех. И это нормально, потому что не всегда удается обнаружить и перехватить ракету. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Какую хитрость используют оккупанты во время атак

По словам Игната, российский враг хитрый и учитывает все разведданные, особенно касающиеся космической разведки и наземной – агентура работает.

И плюс люди, которые могут фотографиями помогать врагу. Кроме того, аэроразведка тоже ведется, чтобы выявить позиции. Тот же А-50 взлетает, когда работает наша ПВО, он видит приблизительные места пусков. Каждый раз они разные, но они составляют определенный алгоритм,

– рассказал спикер Воздушных сил.

Украинские защитники знают эту схему, но оккупанты тоже это учитывают при планировании следующих атак. Поэтому захватчики прокладывают маршрут ракет и ударных дронов таким образом, что они могут летать даже по кругу.

"Они используют рельеф местности, русла Днепра, Днестра, Южного Буга, чтобы и ракета, и "Шахид" летели как можно ниже. Там подловить и сбить воздушную цель трудно, потому что радиолокационно их не видно. Крылатые ракеты так и спроектированы, чтобы прижиматься ниже к земле, во время полета сканируя рельеф местности", – отметил Игнат.

Новейшая угроза для украинцев с неба

Юрий Игнат также рассказал, что гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал" применяется с самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека.

По его словам, это подтверждает истинную опасность этих ракет и критическую потребность в современной ПВО.

Кроме того, Игнат рассказал, что также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности.