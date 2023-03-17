Прикметно, що сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Окупанти вирішили відповісти українцям за чергову невдачу

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В низці областей лунають сирени

Після 21:00 у низці областей через загрозу чергової ворожої атаки почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Олександрійському районі Кіровоградської області.

Окрім цього повітряна тривога триває у:

  • Луганській області – з 4 квітні 2022, тобто вже 347 днів;
  • тимчасово окупованому Росією Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 96 днів.

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