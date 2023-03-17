Прикметно, що сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Окупанти вирішили відповісти українцям за чергову невдачу
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В низці областей лунають сирени
Після 21:00 у низці областей через загрозу чергової ворожої атаки почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Олександрійському районі Кіровоградської області.
Окрім цього повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітні 2022, тобто вже 347 днів;
- тимчасово окупованому Росією Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 96 днів.
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