В конце концов, стало известно, что погибший лоцман является гражданином Украины. В то же время само судно получило существенные повреждения.

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Погибший лоцман был украинцем

Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что погибший лоцман, являющийся гражданином Украины, работал в Администрации морских портов. Кроме того, ранение получил еще один работник порта.

Ранения не критичны, вероятнее всего, баротравма. Что касается состояния здоровья членов экипажа, то госпитализировали только одного,

– сказала она.

Гуменюк также отметила, что остальные члены экипажа получили помощь на месте и остались на борту судна. Спикер также отметила, что сам корабль повредило довольно серьезно.

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