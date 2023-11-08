Детальнее об атаке рассказали в Силах обороны юга Украины. Известно, что в результате атаки погиб лоцман, а также известно о нескольких пострадавших.
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Что известно об атаке
Продолжая террор гражданского судоходства, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины из самолетов тактической авиации в Черном море.
– отмечают в Силах обороны.
Последствия атаки российской ракеты по судну / Фото Сил обороны юга Украины
Известно, что ракета врага попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии. Оно в этот момент как раз входило в порт.
По имеющейся информации, ранения получили три члена экипажа. Они – граждане Филиппин. Одного из них госпитализировали.
Также известно, что в результате атаки погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.
Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста международного масштаба,
– отмечают в ведомстве.
Обратим внимание, что в 16.37 мониторинговые каналы сообщали, что воздушная цель летит на Одесщину. Позже предполагали, что враг мог атаковать область ракетами Х-31 или Х-59 по тактической авиации.
Обратим внимание, что в последнее время российские военные нарастили атаки именно ракетами Х-59, а также "Искандер-К" и "Искандер-М". В то же время следует понимать, что враг продолжает накапливать другие высокоточные ракеты.
Сколько ракет у россиян
Детальнее об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. По его словам, у россиян в запасе около 870 высокоточных ракет как оперативно-стратегического, так и стратегического уровня. В частности, говорится о:
- 165 "Калибрах";
- 160 ракетах типа Х-101, Х-555 и Х-55;
- 290 ракетах типа "Искандер-М" и "Искандер-К";
- 80 "Кинжалах";
- 150 ракетах Х-22/Х-32.