Об этом сообщил Командующий Объединенными силами ВСУ. Генерал-лейтенант поблагодарил воинов противовоздушной обороны, которые добросовестно выполняют задачи в Северной операционной зоне.
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Ракету сбили с ПЗРК Stinger
Вражескую управляемую авиационную ракету на Сумском направлении уничтожила мобильная огневая группа из ПЗРК Stinger.
Ракета, запущенная с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВС Украины,
– подчеркнул Наев.
Генерал-лейтенант отметил, что потерь среди нашего личного состава и военной техники нет.
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Российские террористы снова ударили по Запорожью
- В 17:30 7 ноября кафиры нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре в одном из населенных пунктов Михайловской общины Запорожского района.
- Начальник ОВА Юрий Малашко писал, что информация о пострадавших не поступала. Тип ракет уточняют.