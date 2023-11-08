Детальніше про атаку розповіли у Силах оборони півдня України. Відомо, що внаслідок атаки загинув лоцман, а також відомо про кількох потерпілих.

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Що відомо про атаку

Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі,

– зазначають у Силах оборони.

Наслідки атаки російської ракети по судну / Фото Сил оборони півдня України

Відомо, що ракета ворога влучила у надбудову цивільного судна, що під прапором Ліберії. Воно в цей момент якраз заходило у порт.

За наявною інформацією, поранень зазнали троє членів екіпажу. Вони – громадяни Філіппін. Одного із них ушпиталили.

Також відомо, що внаслідок атаки загинув лоцман, а ще одн працівник порту зазнав поранення.

Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу,

– наголошують у відомстві.

Звернімо увагу, що о 16:37 моніторингові канали повідомляли, що повітряна ціль летить на Одещину. Згодом припускали, що ворог міг атакувати область ракетами Х-31 або Х-59 з тактичної авіації.

Звернімо увагу на те, що останнім часом російські військові наростили атаки саме ракетами Х-59, а також "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Водночас слід розуміти, що ворог продовжує накопичувати інші високоточні ракети.

Скільки ракет у росіян

Детальніше про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький. За його словами, у росіян у запасі близько 870 високоточних ракет як оперативно-стратегічного так і стратегічного рівня. Зокрема мовиться про: