На Сумщине враг попал в жилые дома и школу, пострадала и энергетика

Российская армия нанесла комбинированный воздушный удар по Украине ночью 3 февраля. Среди целей были и города Сумской области.

О последствиях атаки сообщил секретарь городского совета Сум Артем Кобзарь. Рассказываем, что мы знаем на данный момент.

Какие последствия ударов врага по Сумской области 3 февраля?

В результате массированной комбинированной воздушной атаки, к которой прибегла Россия ночью 3 февраля против Украины, пострадали Сумы.

По информации городских властей, есть попадания по многоквартирным домам в Заречном районе города на разных улицах. Предварительно, пострадавших или погибших нет.

Попадание в 7 этаж многоэтажки повредило поставки тепловой энергии, выбиты окна. Попадание по 4 этажа другого дома вызвало возгорание, поврежден балкон и окна.

Также есть последствия в Конотопе. Известно о повреждении школы, частных домов и объектов инфраструктуры. Один частный жилой дом разрушен, люди живы.

В общем по пострадавшим информацию уточняют. А вот "света будет меньше", как отметил городской голова Артем Семенихин в соцсетях.

