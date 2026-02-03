На Сумщине враг попал в жилые дома и школу, пострадала и энергетика
- В результате воздушного удара на Сумщине пострадали многоквартирные дома, школа и инфраструктура, в частности в Сумах.
- В Конотопе повреждено энергоснабжение, один частный дом разрушен, информацию о пострадавших уточняют.
Российская армия нанесла комбинированный воздушный удар по Украине ночью 3 февраля. Среди целей были и города Сумской области.
О последствиях атаки сообщил секретарь городского совета Сум Артем Кобзарь. Рассказываем, что мы знаем на данный момент.
Смотрите также Небо над Украиной заполонили российские БпЛА и ракеты: куда они летят
Какие последствия ударов врага по Сумской области 3 февраля?
В результате массированной комбинированной воздушной атаки, к которой прибегла Россия ночью 3 февраля против Украины, пострадали Сумы.
По информации городских властей, есть попадания по многоквартирным домам в Заречном районе города на разных улицах. Предварительно, пострадавших или погибших нет.
Попадание в 7 этаж многоэтажки повредило поставки тепловой энергии, выбиты окна. Попадание по 4 этажа другого дома вызвало возгорание, поврежден балкон и окна.
Также есть последствия в Конотопе. Известно о повреждении школы, частных домов и объектов инфраструктуры. Один частный жилой дом разрушен, люди живы.
В общем по пострадавшим информацию уточняют. А вот "света будет меньше", как отметил городской голова Артем Семенихин в соцсетях.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще есть последствия массированной атаки?
- В Киеве фиксируют повреждения нескольких жилых многоэтажек и детского сада. Пострадал по меньшей мере один человек. Атака продолжается.
- В Харькове пострадали люди, также в пригороде, в Дергачах. Городские власти сообщили, что придется сливать теплоноситель в 820 домах, чтобы сеть не замерзла.