Подробнее о последствиях авиаудара сообщили в Сумской областной прокуратуре. Говорят, что под атаку попало учебное заведение Великописаревской общины.

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Россияне ударили по школе

Как отмечают в прокуратуре области, уже начали досудебное расследование. Оно связано с нарушением законов и обычаев войны.

Согласно данным следствия, около 16:20 25 марта российские военные использовали запрещенные международным правом методы ведения войны. Они сбросили 2 управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру в Великописаревской общине Ахтырского района.



Россияне попали в школу на Сумщине / Фото областной прокуратуры

Известно, что в результате атаки российских военных повреждения получили сооружение общеобразовательной школы.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование – УСБУ в Сумской области,

– отмечают в прокуратуре.

Россияне ударили по энергообъекту на Сумщине

Известно, что 24 марта после 13:00 российские военные нанесли удар тремя фугасными бомбами. Об этом журналистам рассказал Белопольский городской голова Юрий Зарко.

Под атаку фугасными бомбами попал поселок Победа, что в Белопольской общине в Сумской области. По имеющейся информации, в результате атаки авиабомбами повреждений получил объект энергетической инфраструктуры, а также частные дома и хозяйственные постройки.

Обстреляли очень сильно. В результате повреждены дома, автомобили, гаражи и объект энергетической инфраструктуры. В селе временно нет света, газа и воды. Чудом люди не пострадали,

– отметил Зарко.

Обратим внимание! Поселок Победа в Сумской области расположен в 15 километрах от границы с Россией. Это позволяет российским захватчикам терроризировать населенный пункт и его жителей, сбрасывая авиабомбы со своих самолетов.

Заметим, что в последние дни российские военные активно наносят ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам Украины. В частности, враг использует баллистические ракеты, которые за считанные минуты долетают до разных уголков нашего государства. Поэтому чрезвычайно важно оперативно реагировать на воздушную тревогу и пользоваться хотя бы правилом двух стен.