Уже ближе к вечеру 25 марта противник совершил коварную атаку на Одессу. Для этого он использовал баллистические ракеты.

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Двойной удар

Так, в 17:25 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности с юга. Через минуту стало известно, что ракета с территории оккупированного полуострова приближается к Одессе. Уже через несколько секунд в городе раздался сильный взрыв.

В 17:41 в Одессе прогремели повторные взрывы – россияне совершили новые пуски баллистики.

Впоследствии в ОВА сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности выбитых стеклах. Кроме того, местные власти заявили о трех пострадавших женщинах. К счастью, они получили не тяжелые ранения.

Позже в Силах обороны Юга уточнили, что количество пострадавших выросло до 4. Также там рассказали, что враг нанес по рекреационной зоне Одессы двойной удар баллистикой. Два здания разрушены, в домах вокруг выбило остекление.

Оккупанты попали в столичную художественную академию

Утром российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами из Крыма. Противник использовал два воздушных средства. Силы ПВО ликвидировали их, но обломки ракет упали в нескольких районах столицы и повредили гражданские объекты. В частности, на Печерске разрушения получили помещение художественной академии имени Бойчука. Там полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Известно, что на момент атаки в заведении шли пары. Студенты и преподаватели не успели спуститься в укрытие.

К счастью, обошлось без погибших. Пострадали 10 человек. Среди них 2 доставили в больницу.

Также СМИ показали обломки сбитой ракеты, которой били по Киеву. Вероятно, столицу обстреляли российской гиперзвуковой ракетой "Циркон", новейшей в арсенале российских захватчиков.

Напомним, что ночью оккупанты традиционно запускали "Шахеды". Наши защитники сбили 8 из 9 ударных БПЛА, которыми противник ударил из Крыма. Вражеские дроны уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей. Там повреждены объекты энергетической инфраструктуры.