Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

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Какие последствия атаки на Сумщину?

Ночью 19 июля Шосткинская община на Сумщине оказалась под массированной атакой со стороны России.

По данным главы ОВА, почти в течение 4 часов оккупационные войска атаковали Шостку ударными БпЛА.

В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе,

– сообщил Григоров.

По состоянию на 8:18 предварительно, обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте работают соответствующие службы. Они обследуют территорию и ликвидируют последствия ударов.

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К слову, российские войска ночью 19 июля нанесли по Павлограду самый массированный удар с начала полномасштабного вторжения. По данным главы ОВА Сергея Лысака, был взрыв за взрывом. Оккупанты целились ракетами и беспилотниками.

В результате атаки, изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания.