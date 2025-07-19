Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

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Что известно об атаке на Павлоград?

Лысак отметил, что россияне в ночь на 19 июля осуществили самую массированную атаку на Павлоград с начала полномасштабного вторжения.

Взрыв за взрывом. российские террористы целились ракетами и беспилотниками. Изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания,

– говорится в сообщении.

Сейчас информация о последствиях вражеской атаки по Павлограду уточняется.

Напомним, что российские войска в ночь на 19 июля также нанесли очередной масштабный удар по Одессе. Вследствие вражеской атаки возник пожар с 6 по 9 этажи в одном из жилых домов, пламя удалось ликвидировать. К сожалению, есть информация, что 1 женщина погибла.