Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

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Що відомо про атаку на Павлоград?

Лисак зазначив, що росіяни у ніч на 19 липня здійснили наймасованішу атаку на Павлоград від початку повномасштабного вторгнення.

Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання,

– йдеться у повідомленні.

Наразі інформація щодо наслідків ворожої атаки по Павлограду уточнюється.

Нагадаємо, що російські війська у ніч на 19 липня також завдали чергового масштабного удару по Одесі. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа з 6 по 9 поверхи в одному з житлових будинків, полум'я вдалося ліквідувати. На жаль, є інформація, що 1 жінка загинула.