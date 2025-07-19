По меньшей мере один беспилотник залетел в воздушное пространство региона, как написали в ОВА. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Этой же ночью В Павлограде прогремела серия взрывов: город атакуют БпЛА

Атака БпЛА на Львовщину ночью 19 июля: что известно?

Воздушную тревогу во Львовской области объявили ночью 19 июля в 01:14, а отбой дали в 02:11. За это время до региона добрался по меньшей мере один ударный БпЛА российской армии.

Как впоследствии проинформировал начальник Львовской областной администрации Максим Козицкий, силы Противовоздушной обороны обезвредили вражеский беспилотник.

Это произошло во Львовском районе. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

В прошлый раз во Львовской области БпЛА врага фиксировали вечером 12 июля. Тогда атака не нанесла ущерба.

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