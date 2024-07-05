Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Тамбовский завод выполняет важную функцию, он довольно мощный по сравнению с другими заводами, которые действуют на территории России.

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По словам Мусиенко, сейчас существует дефицит пороха, он нужен для производства снарядов, боеприпасов, патронов, взрывчатки. Учитывая, что Россия задекларировала планы повысить и увеличить свое производство, то вывод из строя таких заводов – важный шаг в препятствовании ее намерений.

"Это работает как цепочка: есть предприятия, которые ждут поставки пороха от Тамбовского завода на определенное время для того, чтобы изготовить партию снарядов, соответственно, они зависимы от этих поставок. Они могут взять у другого завода, но все равно на это понадобится определенный период времени, потому что надо переориентировать линию производства", – озвучил Мусиенко.

Удары по таким заводам надо продолжать

Мусиенко отметил, что поражения по таким объектам должны продолжаться, потому что Россия делает ставку на свой военно-промышленный комплекс и анонсирует амбициозные планы.

Россия заявляет, что произведет около 5 миллионов снарядов различных типов в 2024 году. Ясно, что это ложь и россияне смогут изготовить 2,7 – 2,9. Но надо бить по этим заводам, чтобы не дать им возможности изготавливать даже такие объемы,

– считает руководитель Центра военно-правовых исследований.