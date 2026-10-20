Об этом сообщает председатель Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

Что известно об атаке?

Вражеские беспилотники несколько раз заходили в воздушное пространство области в течение ночи 20 октября. Россияне целенаправленно провели атаку на энергетическую инфраструктуру.

Враг целенаправленно пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру, оставить население без света и тепла,

– написал Пастух.

В настоящее время на поврежденных объектах работают соответствующие службы. Специалисты ликвидируют последствия российской атаки. По состоянию на 08:00 информации о пострадавших не поступало.

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Напомним, оккупанты в ночь на 20 октября провели атаку на Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказалось производственно-складское здание в одной из общин Обуховского района. В результате атаки сооружение понесло значительные разрушения, а внутри вспыхнул масштабный пожар.

К сожалению, погибли три человека. Еще шесть человек получили ранения. Спасатели ликвидировали пожар и продолжают обследовать поврежденные помещения и расчищать завалы. На месте происшествия также работали психологи ГСЧС.