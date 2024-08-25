В Воздушных силах сообщили, что Россия атаковала Украину 9 дронами типа "Шахед", крылатой ракетой "Искандер-К", баллистической ракетой "Искандер-М" и шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Благодаря активному противодействию сил ПВО большинство воздушных угроз было нейтрализовано, и они не достигли своих целей.

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Какие области атаковала Россия

В ночь на 25 августа Россия нанесла удары ракетами различных типов по прифронтовым регионам.

Атаковано Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую область. Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей,

– рассказали в Воздушных силах.

Также под ударом оказалась Николаевская область. В небе над регионом было сбито 8 "Шахедов".

Уже утром Краматорский городской совет сообщил, что россияне ударили по гражданскому объекту в центре города.

"Повреждения получили многоэтажки и частные дома. Есть раненые. Один в тяжелом состоянии.

Устанавливаем степень нанесенного ущерба в результате вражеского обстрела", – рассказали в городском совете.