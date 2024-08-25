У Повітряних силах повідомили, що Росія атакувала Україну 9 дронами типу "Шахед", крилатою ракетою "Іскандер-К", балістичною ракетою "Іскандер-М" і шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Завдяки активній протидії сил ППО більшість повітряних загроз було нейтралізовано, і вони не досягли своїх цілей.

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Які області атакувала Росія

У ніч на 25 серпня Росія завдала ударів ракетами різних типів по прифронтових регіонах.

Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей,

– розповіли у Повітряних силах.

Також під ударом опинилася Миколаївська область. У небі над регіоном було збито 8 "Шахедів".

Вже вранці Краматорська міська рада повідомила, що росіяни вдарили по цивільному об'єкту в центрі міста.

"Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. Є поранені. Один у важкому стані.

Встановлюємо ступінь завданої шкоди в наслідок ворожого обстрілу", – розповіли в міській раді.