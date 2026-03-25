Вечером и ночью Россия запустила на Украину почти 150 дронов: большинство сбили, однако есть попадания
- Россия запустила на Украину почти 150 ударных дронов, из которых 121 был сбит или обезврежен.
- На 18 локациях зафиксировано попадание 24 дронов, атака продолжается, и граждан призвали оставаться в безопасных местах.
Вечером 24 марта и ночью 25 марта вражеские войска атаковали Украину вооружением различного типа. Так, с ВОТ Крыма и территории России летело почти 150 ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько целей летело на Украину в ночь на 25 марта?
Российские войска начали свою воздушную атаку около 19:00 24 марта – продолжалась она вплоть до утра 25 марта.
147 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других летели из нескольких направлений, в частности из Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, что в России и Гвардейского на ВОТ Крыма.
В то же время украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или обезвредили 121 вражеский беспилотник.
К сожалению, на 18 локациях зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА, еще на трех локациях произошло падение сбитых обломков.
В ВС добавили, что атака на Украину продолжается до сих пор и призвали находиться в безопасных местах.
Сколько целей летело на Украину ночью / Изображение Воздушных сил
К слову! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где ночью 25 марта гремели взрывы?
Враг атаковал ударными дронами Черниговскую область. В результате обстрела поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без света остались около 150 потребителей в Чернигове и районе.
"Шахеды" летели и на Харьков. Произошло попадание в двух жилых районах – повреждена крыша и здание двухэтажного многоквартирного жилого дома. На месте вспыхнул пожар, однако спасатели сумели его оперативно ликвидировать.
Оккупанты били и по Днепру. Взрывы произошли вечером 24 марта – около 21:00 и после 1 ночи 25 марта. На город сунулись российские беспилотники.