Вечером и ночью Россия запустила на Украину почти 150 дронов: большинство сбили, однако есть попадания

Вечером 24 марта и ночью 25 марта вражеские войска атаковали Украину вооружением различного типа. Так, с ВОТ Крыма и территории России летело почти 150 ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько целей летело на Украину в ночь на 25 марта?

Российские войска начали свою воздушную атаку около 19:00 24 марта – продолжалась она вплоть до утра 25 марта.

147 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других летели из нескольких направлений, в частности из Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, что в России и Гвардейского на ВОТ Крыма.

В то же время украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или обезвредили 121 вражеский беспилотник.

К сожалению, на 18 локациях зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА, еще на трех локациях произошло падение сбитых обломков.

В ВС добавили, что атака на Украину продолжается до сих пор и призвали находиться в безопасных местах.



