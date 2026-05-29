24 Канал Новости Украины Россия атаковала Украину баллистикой и более 230 БпЛА: как отработали силы ПВО
29 мая, 09:07
Россия атаковала Украину баллистикой и более 230 БпЛА: как отработали силы ПВО

Диана Подзигун

С вечера 28 мая и до утра 29 мая вражеские войска наносили удары по территории Украины. Для атаки противник использовал баллистические ракеты типа "Искандер-М/С-400" и 232 ударных дронов различных типов.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Как отработали силы ПВО?

В ночь на 29 мая вражеские войска терроризировали Украину, используя вооружение различных типов, в частности:

  • баллистическую ракету "Искандер-М/С-400",
  • 232 ударных БпЛА типа "Шахед", включая реактивные, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".
 

