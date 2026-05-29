Россия атаковала Украину баллистикой и более 230 БпЛА: как отработали силы ПВО

С вечера 28 мая и до утра 29 мая вражеские войска наносили удары по территории Украины. Для атаки противник использовал баллистические ракеты типа "Искандер-М/С-400" и 232 ударных дронов различных типов.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ. Как отработали силы ПВО? В ночь на 29 мая вражеские войска терроризировали Украину, используя вооружение различных типов, в частности: баллистическую ракету "Искандер-М/С-400",

232 ударных БпЛА типа "Шахед", включая реактивные, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".