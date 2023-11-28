09:43, 28 ноября

Глава ОВА сообщил, что в 08:51, во время воздушной тревоги, враг нанес ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. Тип уточняется, предварительно, это одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер".

По предварительным данным, на эту минуту известно об одном человеке, который получил легкое ранение. Кроме того, от взрывной волны поврежден магазин, расположенный рядом с местом удара.