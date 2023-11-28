01:39, 28 листопада

На дорогах годинами були заблоковані люди через снігові замети. Навіть рятувальникам доводилося рятувати своїх колег.

Віталій Кім розповів, що заметів дістали понад 140 машин. Якщо говорити про врятованих людей, то йдеться про 374, серед яких близько 40 – діти.