Про наслідки ворожої атаки, нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти агресора й ситуацію на міжнародній арені пише 24 Канал.
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Відбій тривоги на Хмельниччині.
Відбій на Тернопільщині.
Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, всі "Шахеди" збили. Триває дорозвідка.
"У Хмельницькому районі чутно вибухи. Працюють сили ППО", – повыдомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Повітряні сили повідомили, що ціллю ворога знову є Старокостянтинів на Хмельниччині. Саме туди рухаються безпілотники.
Тривога поширилась на Тернопільську область. Про загрозу повідомили в ОВА.
Відбій на Вінниччині, а перед тим на Херсонщині.
Тривога дійшла і до Хмельницької області. Туди з Вінницької дістались "Шахеди".
Група "Шахедів" на півдні Вінниччини. Напрямок руху – північно-західний.
Волонтерка та дружина військового поскаржилася на поліцейських у Києві
Волонтерку та дружину військового Алю Ширшину у ніч проти 27 листопада затримали київські поліціянти. Причина – порушення нею комендантської години. Жінка затрималася через негоду.
"Слідчий зверхньо спілкувався з Алею, питав, чи її чоловік у тилу служить, і казав, що випише повістку їй самій, бо, за його словами, "жінки теж мають воювати", – написав журналіст Азад Сафаров.
Відбій у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Загроза залишається на Миколаївщині та Херсонщині, де фіксують "Шахеди".
Повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях.
Перша група "Шахедів" у Миколаївській області та летить курсом на Захід.
Моніторингові канали сповістили, що ціль припинила своє існування у межах Дніпропетровської області. Відтак, локаційно все чисто.
Повітряні сили написали: "Увагу! Ракета у напрямку Кривого Рогу!".
Кім розповів про негоду на Миколаївщині
На дорогах годинами були заблоковані люди через снігові замети. Навіть рятувальникам доводилося рятувати своїх колег.
Віталій Кім розповів, що заметів дістали понад 140 машин. Якщо говорити про врятованих людей, то йдеться про 374, серед яких близько 40 – діти.
Спікер Джонсон назвав умову схвалення допомоги Україні від США
Майк Джонсон висловив упевненість у тому, що Палата представників може схвалити надання додаткових коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. І що зробить це до різдвяних свят.
Втім, у Джонсона є умова. Йдеться про зміни у політиці безпеки кордонів США. Цього вимагають республіканці.
Західні системи ППО захищають не лише Київ
Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що Україна має західні системи ППО у багатьох регіонах України. Він також закликав не говорити, що лише Київ посилює свою протиповітряну оборону.
"Так, Київ добре захищений, бо він найбільше атакується, і був атакований найбільше в минулий опалювальний сезон. Тому ми маємо розуміти, що Київ (захищений – 24 Канал) – само собою. І інші регіони зараз уже захищені західними системами, – і NASAMS, і IRIS-T, та більше не скажу", – підкреслив Ігнат.