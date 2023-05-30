Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила, как россияне пытаются обходить системы ПВО.
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Тактика врага
За последнее количество атак россиян по Украине стала вырисовываться их тактика. Сначала враги используют "Шахеды" для выявления средств ПВО и секторов их работы. А затем запускают ракеты, которыми пытаются поразить позиции Сил обороны. Оккупанты используют нестандартные маршруты: через временно оккупированные территории выходят в центральной Украине и переориентируются на северо-восток и северо-запад.
"Обходить системы ПВО они пытаются временно оккупированными территориями Херсонщины и Запорожья. Для того чтобы зайти нестандартными и необычными маршрутами в обход. Так, делали дополнительные круги и маневрировали "Шахедами". Впрочем, два из них попали в зону поражения наших ПВО и были уничтожены над Николаевщиной", – сообщила Гуменюк.
Она добавила, что за прошедшие сутки работал оперативно-тактический беспилотник, который искал системы ПВО. Но он был успешно уничтожен.
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Угроза "Калибров"
Пока сохраняется вероятность применения ракетоносителей с "Калибрами", которые расположены в Черном море. За прошедшие сутки они маневрировали и проводили ротацию. Враг вывел 3 ракетоносителя, 2 из которых – подводные.
Напомню, что пуски с них усложнены для обнаружения ПВО, таким образом 16 ракет типа "Калибр" готовы к применению. И корабельная группировка рассредоточена таким образом, что она находится вблизи пуска районов ракет,
– сообщила детали Гуменюк.
Спикер объяснила, что часто, когда запуски происходят с подлодок, сирены раздаются одновременно со взрывами – в этом и есть сложность их обнаружения.
Атака на Украину в ночь 30 мая: основные новости
- В ночь на 30 мая больше всего досталось столице Украины Киеву. Враг запустил 31 дрон, 29 из которых удалось силам ПВО сбить на подступах. Пуски совершали с севера и юга.
- В результате падения обломков есть разрушение и, к сожалению, 1 погибший. Так, в Голосеевском районе Киева обломки упали на многоэтажный жилой дом. Там вспыхнул пожар. Более 20 человек эвакуировали, трое травмированы. Сообщалось, что под завалами могут находиться люди.
- Также обломки упали в Дарницком, Днепровском, Печерском и Подольском районах столицы.