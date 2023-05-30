Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила, как россияне пытаются обходить системы ПВО.

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Тактика врага

За последнее количество атак россиян по Украине стала вырисовываться их тактика. Сначала враги используют "Шахеды" для выявления средств ПВО и секторов их работы. А затем запускают ракеты, которыми пытаются поразить позиции Сил обороны. Оккупанты используют нестандартные маршруты: через временно оккупированные территории выходят в центральной Украине и переориентируются на северо-восток и северо-запад.

"Обходить системы ПВО они пытаются временно оккупированными территориями Херсонщины и Запорожья. Для того чтобы зайти нестандартными и необычными маршрутами в обход. Так, делали дополнительные круги и маневрировали "Шахедами". Впрочем, два из них попали в зону поражения наших ПВО и были уничтожены над Николаевщиной", – сообщила Гуменюк.

Она добавила, что за прошедшие сутки работал оперативно-тактический беспилотник, который искал системы ПВО. Но он был успешно уничтожен.

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Угроза "Калибров"

Пока сохраняется вероятность применения ракетоносителей с "Калибрами", которые расположены в Черном море. За прошедшие сутки они маневрировали и проводили ротацию. Враг вывел 3 ракетоносителя, 2 из которых – подводные.

Напомню, что пуски с них усложнены для обнаружения ПВО, таким образом 16 ракет типа "Калибр" готовы к применению. И корабельная группировка рассредоточена таким образом, что она находится вблизи пуска районов ракет,

– сообщила детали Гуменюк.

Спикер объяснила, что часто, когда запуски происходят с подлодок, сирены раздаются одновременно со взрывами – в этом и есть сложность их обнаружения.

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