Выбитые окна и поврежденная инфраструктура: Россия совершила атаку на Винницу

О последствиях вражеского обстрела сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

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Каковы последствия атаки?

По данным ОГА, в городе пострадали частные домохозяйства, где взрывная волна выбила стекла в жилых домах и подъездах. Также объекты критической инфраструктуры подверглись атаке.

Экстренные и коммунальные службы работают на местах над устранением повреждений.

Информацию о пострадавших Заболотная не уточнила.

Областной центр уже не впервые оказывается под вражеской атакой в последние дни. В частности, в ночь на 3 ноября оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по региону, что привело к перебоям с электричеством.

В целом в ночь на 4 ноября оккупанты запустили по всей Украине 310 ударных БПЛА. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 272 вражеских беспилотника, в том числе 64 реактивных.