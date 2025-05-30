Около 06:46 в Запорожье раздавались взрывы. Власти предупреждали о работе ПВО. Ранее Воздушные силы сообщали об угрозе авиационных поражений для области, передает 24 Канал.

Смотрите также В Харькове "Шахеды" ударили по депо, где ремонтировали троллейбусы: Терехов показал фото

Последствия атаки

Позже глава ОВА Иван Федоров рассказал, что атака россиян вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Экстренные службы выехали на место.

Отметим, что ночью противник атаковал Украину 90-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Основными направлениями воздушного удара были Харьковщина, Одесщина и Донетчина. По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БПЛА.

К слову, в результате обстрелов Харьковской области пострадали 11 человек: в Харькове – 84-летняя и две 61-летние женщины, в селе Василий Хутор Чугуевской общины – девушки 14 и 16 лет, женщины 63, 54, 32, 26 лет и мужчины 56, 41 и 31 лет.