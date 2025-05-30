Близько 06:46 на Запоріжжі лунали вибухи. Влада попереджала про роботу ППО. Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу авіаційних уражень для області, передає 24 Канал.

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Наслідки атаки

Пізніше очільник ОВА Іван Федоров розповів, що атака росіян спричинила пожежу на одному із об'єктів інфраструктури Запоріжжя.

Попередньо, минулося без постраждалих. Екстрені служби виїхали на місце.

Зазначимо, що уночі противник атакував Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Одещина та Донеччина. Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

До слова, внаслідок обстрілів на Харківщині постраждали 11 людей: у Харкові – 84-річна і дві 61-річні жінки, у селі Василів Хутір Чугуївської громади - дівчата 14 і 16 років, жінки 63, 54, 32, 26 років і чоловіки 56, 41 і 31 років.