О 05:50 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження для Запорізької області, передає 24 Канал.

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Вибухи на Запоріжжі

О 06:47 очільник ОВА Іван Федоров попередив про роботу ППО на Запоріжжі. Він закликав українців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

До слова, чиновник підсумував наслідки ворожих обстрілів за добу. Ворог здійснив 41 авіаційний обстріл по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Копаням, Новоселівці, Малинівці, Верхній Терсі, Ольгівському та Гуляйпільському.

Крім того, 301 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Обстрілом із РСЗВ противник накрив Новоданилівку, а також завдав 164 артудари по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Внаслідок ворожої атаки по Верхій Терсі загинули дві людини, троє дістали поранення.