Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова.

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Які наслідки російського обстрілу Запоріжжя

Російські загарбники зруйнували 5 та пошкодили 50 приватних будинків, один з них загорівся.

Через понівечені повітряні лінії електропередачі аварійно припинено електропостачання 600 абонентів у восьми населених пунктах Воздвижівської та Гуляйпільської громад,

– пояснив Федоров.

Ворог атакував село Верхня Терса КАБами, окупанти скинули щонайменше 5 авіабомб на приватну забудову. Голова ОДА повідомив, що одна людина загинула, ще одна зазнала поранення.

Зранку 29 травня військові Росії обстріляли Україну новими дронами "Дань-М". Вони були запущені групою з Криму. Такі дрони – це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку Росія переробила на ударний безпілотник.

Також росіяни вдарили по фермі у Миколаївській області. Там четверо людей отримали поранення. Троє з них перебувають у важкому стані, один помер по дорозі в лікарню.