Обстрілу зазнало сільськогосподарське підприємство. Унаслідок атаки поранено кількох працівників, один із них загинув. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Читайте також Росія запустила майже 100 БпЛА: скільки вдалося збити та в чому була особливість удару

Росіяни вдарили балістикою по фермерському господарству

За попередніми даними, четверо людей отримали поранення. Троє з них перебувають у важкому стані, медики борються за їхні життя.

Один постраждалий помер у "швидкій" по дорозі в лікарню,

– повідомив пізніше Віталій Кім.

Наслідки удару по фермерському господарству на Миколаївщині / Фото Віталія Кіма

Наслідки удару по фермерському господарству на Миколаївщині / Фото Віталія Кіма

Атака є черговим підтвердженням цілеспрямованих ударів Росії по цивільній інфраструктурі та аграрному сектору України.

До слова, майже щодня Миколаївщина зазнає ворожих обстрілів. Ворог атакує регіон БпЛА та балістикою. Так, через атаку на місто 25 травня відомо про загиблих, постраждалих та руйнування житлових будинків.