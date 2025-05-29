Їм вдалося збити 56 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО сьогодні

Уночі противник атакував 90 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, що у Росії. Особливістю удару стало те, що атакували об'єкти на прифронтових територіях.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 – збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ,

– ідеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксували влучання у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.



ППО збила 56 БпЛА / Повітряні сили ЗСУ