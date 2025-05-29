Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди прямують ворожі БпЛА

00:55, 29 травня Декілька груп БпЛА з Харківської на Донецьку область – у напрямку Краматорська та Слов'янська.

Декілька груп БпЛА в Сумській області – курсом на Ромни.

00:33, 29 травня Декілька груп БпЛА на Харківщині – курсом на Донеччину та Дніпропетровщину.

Декілька груп БпЛА на Сумщині – у південно-західному напрямку.

00:01, 29 травня Рух ударних БпЛА Група на захід від Харкова – курсом на південь.

Група на межі Полтавської та Харківської областей – курсом на південь.