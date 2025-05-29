Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди прямують ворожі БпЛА
00:55, 29 травня
- Декілька груп БпЛА з Харківської на Донецьку область – у напрямку Краматорська та Слов'янська.
- Декілька груп БпЛА в Сумській області – курсом на Ромни.
00:33, 29 травня
- Декілька груп БпЛА на Харківщині – курсом на Донеччину та Дніпропетровщину.
- Декілька груп БпЛА на Сумщині – у південно-західному напрямку.
00:01, 29 травня
Рух ударних БпЛА
- Група на захід від Харкова – курсом на південь.
- Група на межі Полтавської та Харківської областей – курсом на південь.
23:34, 28 травня
Група ворожих БпЛА на межі Сумщини та Харківщини – курсом на Полтавщину.