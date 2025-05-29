Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда направляются вражеские БпЛА
00:55, 29 мая
- Несколько групп БпЛА с Харьковской на Донецкую область – в направлении Краматорска и Славянска.
- Несколько групп БпЛА в Сумской области – курсом на Ромны.
00:33, 29 мая
- Несколько групп БпЛА в Харьковской области – курсом на Донецкую и Днепропетровскую.
- Несколько групп БпЛА в Сумской области – в юго-западном направлении.
00:01, 29 мая
Движение ударных БпЛА
- Группа на запад от Харькова – курсом на юг.
- Группа на границе Полтавской и Харьковской областей – курсом на юг.
23:34, 28 мая
Группа вражеских БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей – курсом на Полтавскую.