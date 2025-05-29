Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда направляются вражеские БпЛА

00:55, 29 мая Несколько групп БпЛА с Харьковской на Донецкую область – в направлении Краматорска и Славянска.

Несколько групп БпЛА в Сумской области – курсом на Ромны.

00:33, 29 мая Несколько групп БпЛА в Харьковской области – курсом на Донецкую и Днепропетровскую.

Несколько групп БпЛА в Сумской области – в юго-западном направлении.

00:01, 29 мая Движение ударных БпЛА Группа на запад от Харькова – курсом на юг.

Группа на границе Полтавской и Харьковской областей – курсом на юг.