Им удалось сбить 56 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО сегодня

Ночью противник атаковал 90 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Курск, находящихся в России. Особенностью удара стало то, что атаковали объекты на прифронтовых территориях.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 56 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 10 – сбито огневыми средствами поражения, 46 – локационно потерянные/подавленные РЭБ,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, зафиксировали попадание в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.



ПВО сбила 56 БпЛА / Воздушные силы ВСУ